Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanması, atama tercih takvimini gündeme taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin atama tercih takvimini kamuoyunun bilgisine sundu. Böylelikle; sözleşmeli öğretmenlik atama tercih takvimi ve tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazanmış oldu. Sözlü sınav sonuçlarını ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak sözlü sınav başarı puanlarına göre öğretmen ataması tercihleri gerçekleşecek. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? MEB 20 bin öğretmen ataması nasıl yapılacak? İşte detaylar...