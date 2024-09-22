Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin öğretmen ataması için yapılan mülakatlar 1 Temmuz 2024 tarihinde başladı . Ön başvuru ve sözlü sınavları geride bırakan adaylar 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için mülakat sonuçları bekleniyor. Peki, MEB 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları MEB tarafından duyuruluyor. Geçtiğimiz günlerde sonuç ekranının kısa bir süre açıldığı iddia edilmişti. Bakan Tekin konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili detaylar
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
Sonuçlara ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtlayan Bakan Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının yanlışlıkla sızdığını açıkladı. Bakan Tekin konuya ilişkin şunları söyledi:
"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı.
Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar."
SONUÇLAR YANLIŞLIKLA SIZDIRILDI
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı özel programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tekin, atama sonuçlarının yanlışlıkla açıldığını, ve ilgili kişilerle ilgili soruşturma açıldığını ifade etti.
MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçlarının Danıştay'ın kararından sonra açıklanacağını söylemişti. Bakan Tekin şöyle konuşmuştu:
"Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik. Mülakatları tamamladık. Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız."