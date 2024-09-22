Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2024: MEB Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu belli oldu mu?

Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar."

SONUÇLAR YANLIŞLIKLA SIZDIRILDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı özel programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tekin, atama sonuçlarının yanlışlıkla açıldığını, ve ilgili kişilerle ilgili soruşturma açıldığını ifade etti.

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Tekin, sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçlarının Danıştay'ın kararından sonra açıklanacağını söylemişti. Bakan Tekin şöyle konuşmuştu:

"Mülakatlarda adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı her tedbiri aldık. Mülakat notunun da yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakatla oluşmasını istedik. Mülakatları tamamladık. Danıştay’ın kararından sonra öğretmen adayı arkadaşlarımızın mülakat sonuçlarını duyuracağız."