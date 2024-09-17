Mülakat notları, atama sürecinin başlaması için kritik bir öneme sahipken, Tekin yaptığı açıklamada, bu süreçte adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı her türlü önlemi aldıklarını vurguladı.

Bakan Tekin, mülakat süreçlerinde adaletin sağlanması adına KPSS ve mülakat puanlarının yüzde 50 oranında etkili olacağını belirtti. Yapılan mülakatların tamamlandığını ifade eden Tekin, Danıştay’ın kararı sonrasında mülakat sonuçlarının açıklanacağını ve atama sürecinin başlayacağını duyurdu.