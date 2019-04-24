Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman yapılacak? Soruları çığ gibi büyüyor. 20 bin öğretmenin atanacağı öğretmenlik başvurularının ardından sınava girmeye hak kazanan öğretmenler ilk olarak sözlü sınava girecekler. Peki, MEB konuyla ilgili açıklama yaptı mı? İşte 2019 sözleşmeli öğretmenlik sınavıyla ilgili detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek.

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ BEKKŞ OLDU MU?

12-30 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde de bulunacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin müracaatlar 2017-2018 KPSS sonuçlarına göre alınacak. Tercihlerin alınması ve atama işlemleri ile ilgili tarihler ise daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfalarında duyurulacak.