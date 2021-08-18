Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? 2021 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? soruları öğretmenlik yapacak adaylar tarafından büyük merak konusu oldu. İşte 2021 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Atama takvimi tablosunda yapılan değişikliğe göre tercihler 29 Ağustos – 2 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Tercih yapılacak alanların da ya aynı hafta içerisinde ya da 1 hafta önceden açıklanması bekleniyor.

Yine atama takviminde yer alan detaya göre yerleştirme sonuçları 3 Eylül 2021’de açıklanacak.

Ataması yapılan öğretmenler Eylül ayı itibariyle yeni görev yerlerinde çalışmaya başlayabilecekler. Konuya ilişkin son dakika açıklamaları için MEB’in “duyurular” sayfası takip edilmesi büyük önem taşıyor. Çünkü MEB yapılan değişiklikleri bu sayfa üzerinden duyuruyor.

Atama tercihlerine ilişkin duyurular sayfasında yapılan açıklama ise şöyle; 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak, Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir.