KİMLER KADROYA GEÇİRİLDİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden, Bakanlık bünyesinde görevlendirilen sözleşmeli 328 hekim, 50 bin 819 ebe/hemşire ve 29 bin 961 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.