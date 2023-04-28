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Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi? Bakan Koca açıkladı!

Bakan Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nda görev yapan toplam 81 bin 108 sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin olarak son dakika açıklamasında bulundu. Twitter hesabı üzerinden duyuru yayınlayan Bakan Koca, 7433 sayılı Kanun kapsamında kadroya geçiş işlemlerine ilişkin son durumu açıkladı. İşte 2023 Sözleşmeli sağlık personeline kadroya ilişkin son dakika açıklaması...

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  • SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNE KADRO SON DURUM 2023 | Bakan Koca açıkladı: Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, kimler kadroya geçirildi?

    Sözleşmeli sağlık personeline kadro düzenlemesinde son durum gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan 50.819 ebe/hemşire, 29.961 diğer sağlık personeli ve 328 hekim olmak üzere toplamda 81 bin 108 personelin kadroya alınmasına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından gözler "Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, kimler kadroya geçirildi?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 sözleşmeli sağlık personeline kadroda son durum ve Bakan Koca'nın açıklaması...
  • SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNE KADRO SON DURUM 2023 | Bakan Koca açıkladı: Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, kimler kadroya geçirildi?

    SÖZLEŞEMLİ SAĞLIK PERSONELİ KADROYA GEÇTİ Mİ?

    Sağlık Bakanlığı'nda sözleşmeli pozisyonda görev yapan toplamda 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemleri tamamlandı.
  • SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNE KADRO SON DURUM 2023 | Bakan Koca açıkladı: Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, kimler kadroya geçirildi?

    KİMLER KADROYA GEÇİRİLDİ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden, Bakanlık bünyesinde görevlendirilen sözleşmeli 328 hekim, 50 bin 819 ebe/hemşire ve 29 bin 961 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
  • SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNE KADRO SON DURUM 2023 | Bakan Koca açıkladı: Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, kimler kadroya geçirildi?

    BAKAN KOCA MÜJDEYİ AÇIKLADI!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50.819 ebe/hemşire ve 29.961 diğer sağlık personeli olmak üzere, toplam 81.108 personelin 7433 sayılı Kanun kapsamında KADROYA GEÇİŞ işlemleri tamamlanmıştır. HAYIRLI OLSUN." ifadelerini kullandı.
  • SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNE KADRO SON DURUM 2023 | Bakan Koca açıkladı: Sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçti mi, kimler kadroya geçirildi?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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