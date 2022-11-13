BAKAN BİLGİN DAHA ÖNCE NE SÖYLEMİŞTİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro ile ilgili olarak "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz." dedi. Bu açıklamaya göre Kasım ayı sonuna kadar çalışmanın tamamlanması bekleniyor.