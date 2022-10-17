"Temel talebimiz, kamudaki sözleşmeli çalışanların kadroya alınması. Geçmişte bu konuda adımlar atıldı. 2011 ve 2013'te 4/B'li sözleşmeli personel kadroya alındı. Bu, kamu maliyesine hiçbir yük getirmediği gibi, iş barışına ve kamunun verimliliğine katkı sağladı. Bu dönemde de süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın bütün sözleşmeli personelin güvenceli istihdama kavuşturulmasını istiyoruz. Bununla birlikte, TEDAŞ, Türkiye Şeker Fabrikaları ve benzeri kurum ve kuruluşlara işçi statüsünde alınan ancak memurların yapması gereken işleri yapan işçilerin de (mühendis, mimar, avukat vb) memur kadrosuna geçirilmesini talep ediyoruz."

Kamunun özel alan ve mesleklerde 4/B'li sözleşmeli personele ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Tonbul, 4/B statüsünde istihdamın bu alanlarda sınırlı kalması ve genel istihdam statüsüne dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.