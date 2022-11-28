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Sözleşmeliye ve taşerona kadroda sona gelindi! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak!

Sözleşmeliye kadro taslağı hazırlandı. Yaklaşık 600 bin 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya alınmasına ve 90 bin taşerona kadro verilmesine ilişkin düzenlemede sona gelindi. Konunun 28 Kasım 2022 bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. İşte sözleşmeliye ve taşerona kadro ile ilgili detaylar...

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  • Sözleşmeliye kadro son dakika: Taslak hazır! 2022 Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro çıktı mı, şartları neler, kimleri kapsıyor?

    Sözleşmeli ve taşrona kadro konusunda sona gelindi. Yaklaşık 600 bin memur ilgilendiren düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi tamamlandı. Detayları pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak” dedi. Heyecanla beklenen konuya ilişkin detaylar haberimizde...
  • Sözleşmeliye kadro son dakika: Taslak hazır! 2022 Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro çıktı mı, şartları neler, kimleri kapsıyor?

    TASLAK İLE SÖZLEŞMELİLERİN HAKLARI DEĞİŞİYOR!

    Sözleşmeli memura kadroda taslak hazırlandı ve sona gelindi. Sözleşmeli olarak nitelendirilen memurlar KPSS puanına göre 4B kadrolarında istihdam edilenleri kapsıyor. Bu sözleşmeli personelller hazırlanan taslak ile 4A kadrolarına yani memur kadrolarına geçecekler. Bu geçiş ile beraber memurların sosyal ve mali hakları da değişecek.
  • Sözleşmeliye kadro son dakika: Taslak hazır! 2022 Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro çıktı mı, şartları neler, kimleri kapsıyor?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARKA ARKAYA AÇIKLAYACAĞIZ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Kasım'daki Kabine Toplantısı sonrasında gelen bir soru üzerine sözleşmelilerin kadroya girişiyle ilgili şunları söyledi:

    "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."
  • Sözleşmeliye kadro son dakika: Taslak hazır! 2022 Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro çıktı mı, şartları neler, kimleri kapsıyor?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH BELLİ OLDU!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda sözleşmeli personel düzenlemesinin 28 Kasım Pazartesi günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacağını söyledi.
  • Sözleşmeliye kadro son dakika: Taslak hazır! 2022 Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro çıktı mı, şartları neler, kimleri kapsıyor?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

    Sözleşmeliye kadro verilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını belirten Bakan Bilgin "Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz, o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum, önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz, onları kadrolu hale getireceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamaya göre Kasım ayı sonuna kadar çalışmanın tamamlanması bekleniyor.
  • Sözleşmeliye kadro son dakika: Taslak hazır! 2022 Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro çıktı mı, şartları neler, kimleri kapsıyor?

    KAMUDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇALIŞMALARI DA TAMAMLANDI!

    Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro çalışmalarının da tamamlandığının altını çizen Bakan Bilgin, “Sözleşmeliler oldukça sorunlu bir iş ilişkisiyle çalışıyorlar. Onların çalışmasını tamamladık. Önümüzdeki hafta veya bu ay içinde getireceğiz. 32 çeşit sözleşmeli tipi var. Onları kadrolu hale getireceğiz. Devlet çok özel adamlara ihtiyaç duyabilir. Orada özel sözleşmeyi anlayabiliriz. Ama 32 çeşit de olmaz. İş güvencesinin zayıflığı algısı var, bu zayıflığını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız” açıklamasında bulundu.
  • Sözleşmeliye kadro son dakika: Taslak hazır! 2022 Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro çıktı mı, şartları neler, kimleri kapsıyor?

    KİMLER KADROYA GEÇECEK?

    Sözleşmeli personelin, kadroya alınacağına dair açıklamalarda bulunan Bilgin, aynı zamanda 4A ve 4B çalışanları için de bir açıklamada bulundu.

    Bakan Bilgin yaptığı açıklamada çalışmanın sadece 4B'lileri kapsayacağını söyledi. Buna göre 4A'lı çalışanların kadroya girişiyle ilgili bir çalışma olmayacak.
  • Sözleşmeliye kadro son dakika: Taslak hazır! 2022 Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro çıktı mı, şartları neler, kimleri kapsıyor?

    "DOSYA DOSYA AÇIYORUZ"

    "Taşeron düzenlemesi ile birlikte mi ele alınacak?" sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, "Şu an öncelik sözleşmeli personel düzenlemesi. Biliyorsunuz dosya dosya açıyoruz. Şu an sözleşmelilerle ilgili dosya önümüzde. Sonra diğerleri ele alınacak." ifadelerini kullandı.
  • Sözleşmeliye kadro son dakika: Taslak hazır! 2022 Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro çıktı mı, şartları neler, kimleri kapsıyor?

    90 BİN TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA ALINACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

     
  • Sözleşmeliye kadro son dakika: Taslak hazır! 2022 Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro çıktı mı, şartları neler, kimleri kapsıyor?

    O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini Kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

    Açıklamalardan yola çıkarak, 90 bin taşeron işçisinin kadroya Kasım ayında alınması bekleniyor.
  • Sözleşmeliye kadro son dakika: Taslak hazır! 2022 Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro çıktı mı, şartları neler, kimleri kapsıyor?

    BÜTÜN ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK

    Yaklaşık 1 milyon işçi geçti ama o günkü şartlarda 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Onların kamuya kadrolu olarak geçmesi, onlara işçi kadrosu verilmesi konusunda da bütün çalışmalarımızı tamamladık. Onun da belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim." diye konuştu.

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