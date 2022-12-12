BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; TBMM 2023 bütçe görüşmelerinde sözleşmeliye kadro konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, teknik olarak çalışmada sona gelindiğini açıkladı.

Sözleşmeli memurlara, öğretmenler, aile hekimi çalışanları, üniversite hocaları, sağlık çalışanları ve sanatçılar kapsamı içine alan sözleşmeliye kadroda 500 bine ulaşacak sayının gündemde olduğunu duyurdu.

Bakan Bilgin'in satır başları;

- Yaptığımız düzenlemeyle sözleşmeleri personelleri hemen kadroya geçiriyoruz.

- Sözleşmeli personeller hangi tür olursa olsun hepsini toparlayıp disiplin altına alıyoruz. Hemen kadroya geçiriyoruz.

- Bunların içerisinde sağlık çalışanı, sanatçı ve üniversite çalışanları da var. Sayı 500 bine yakın. Bu çalışmanın reform niteliğinde olduğunu belirtmek isterim.

- Bu arada geçici işçi sorununu da çözüyoruz. Onu da Meclis’in gündemine getireceğiz.