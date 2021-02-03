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SpaceX'in tamamen sivillerin katılacağı ilk uzay yolculuğuna çıkacak 4. kişi çekilişle belirlenecek

Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin tamamen sivillerden oluşan ilk uzay yolculuğuna çıkacak dördüncü kişi, ABD'deki bir çocuk hastanesine bağışta bulunan kişiler arasında çekilişle belirlenecek.

BBC TÜRKÇE

Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin tamamen sivillerin katılacağı ilk uzay yolculuğuna çıkacak dördüncü kişi, ABD'deki bir çocuk hastanesine bağışta bulunan kişiler arasında çekilişle belirlenecek.

Independent'ın haberine göre Inspriation4 adı verilen yolculuk, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak Falcon 9 roketinin taşıyacağı Dragon kapsülüyle yapılacak.

Toplam dört kişinin katılacağı yolculuğun yılın son çeyreğinde muhtemelen Ekim'de yapılması planlanıyor.

Kapsülün yörüngede kaç gün geçireceği henüz bilinmiyor.

Yolculuk, Shift4 Payments ödeme sistemleri şirketinin sahibi 37 yaşındaki Jared Isaacman için yapılacak.

16 yaşında lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra bu şirket ve hava kuvvetleri pilotlarına eğitim veren Draken International'ı kurarak büyük bir servete kavuşan Isaacman, çocukluğundan beri uzaya ilgi duyduğunu söylüyor.

Isaacman'in bu yolculuk için ne kadar ücret ödediği belli değil.

Uçuşun komutası Isaacman'de olacak. Isaacman, beraberinde üç kişiyi de uzaya götürecek.

Bu kişilerden biri Memphis'teki St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'nde görevli bir sağlık çalışanı, diğeri de Shift4 sistemini kullanan bir iş insanı olacak.

Dördüncü kişi, bu hastane için 200 milyon dolar toplanmasını amaçlayan kampanya çerçevesinde buraya bağışta bulunan kişiler arasından çekilişle belirlenecek.

Jared Isaacman, "Bundan 50-100 yıl sonra çocukların uzay roketlerine atladığı, uzay kıyafetleri giymiş çocuklarıyla Ay'ın etrafında dolanan ailelerin olduğu bir dünyada yaşamak istiyorum. Çocuk kanserini yendiğimiz bir dünyada yaşamak istiyorum" dedi.

Isaacman'le yolculuğa çıkacak kişilerin adlarının gelecek ay açıklanması bekleniyor.

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