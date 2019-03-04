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SpaceX'in uzay turizminin önünü açması beklenen kapsülü uzaya fırlatıldı

SpaceX'in insan taşıması planlanan Crew Dragon kapsülü test amacıyla Cumartesi günü uzaya fırlatıldı. Kapsül, 'Ripley' adı verilen bir de manken taşıyor. NASA astronotlarını uzaya taşıması için geliştirilen kapsülün testi geçmesi halinde, uzay turizminin de önünü açması bekleniyor.

Giriş: 04.03.2019 - 10:24 | Güncelleme:
- Getty Images

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) için geliştirdiği personel taşıyıcı Crew Dragon kapsülü test amacıyla Cumartesi günü uzaya fırlatıldı. Pazar günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaşması beklenen kapsülün testi geçmesi halinde, uzay turizminin de önünü açması bekleniyor.

SpaceX, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Crew Dragon kapsülünü, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yerel saatle 02:49'da Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdi.

NASA, kapsülün uzaya fırlatılışını internet sitesi üzerinden canlı yayınladı.

https://twitter.com/i/broadcasts/1zqKVOldbmpGB?linkId=64257068

Kapsül, 'Ripley' takma adı verilen bir de manken taşıyor. Ripley'nin baş, boyun ve omurgasında bir insanın yolculuktan nasıl etkileneceğini test edebilmek için sensörler bulunuyor.

SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk, Cumartesi günkü başarılı fırlatışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Duygusal anlamda biraz yoruldum, çünkü aşırı stresliydi. Ama işe yaradı" dedi.

Crew Dragon kapsülünün uzay turizminin ilk adımı olabileceğini söyleyen Musk, Twitter hesabından uzay kapsülünün içini gösteren bir video da paylaştı.

https://twitter.com/elonmusk/status/1101789828574777346

NASA, 181 kilo tedarik malzemesi ve test ekipmanı taşıyan kapsülü uzay istasyonundaki üç kişilik ekibin karşılayacağını açıkladı.

Kapsülün uzayda geçireceği 5 gün boyunca astronotlar Anne McClain ve Anne McClain testler yürütecekler.

NASA, SpaceX ve Boeing şirketlerine rakip roket ve kapsül sistemleri geliştirmeleri için 6,8 milyar dolar ödemişti.

NASA böylece astronotlarının 100 milyar dolarlık uzay istasyonuna gönderilmesinde Rusya'ya bağımlılığını aşmaya çalışıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Amerikalı mürettebatları şimdilik Rus Uzay Ajansı tarafından üretilen Soyuz kapsülü taşıyor.

Testlerin başarılı geçmesi halinde, NASA'nın yıl sonuna doğru astronotlarını bu kapsülle uzaya göndermeye başlaması bekleniyor.

NASA'nın 2019 yılında astronotlarını taşıyan kapsülleri kullanıma sokma hedefine ulaşıp ulaşamayacağının belirsiz olduğunu söyleyenler de var.

Reuters, SpaceX ve Boeing şirketlerinin insan taşımaya başlamadan önce önemli tasarım ve güvenlik eksikliklerini gidermeleri gerektiğini yazmıştı.

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BBC TÜRKÇE

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