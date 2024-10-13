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        Haberler Spor Futbol İtalya Spaletti'den Zaniolo açıklaması - Futbol Haberleri

        Spaletti'den Zaniolo açıklaması

        İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spaletti, sonradan kadroya dahil ettiği Nicolo Zaniolo'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 22:55 Güncelleme: 13.10.2024 - 22:55
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        Spaletti'den Zaniolo açıklaması!
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        İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spaletti, sonradan kadroya aldığı Nicolo Zaniolo'nun İsrail maçına yedek kulübesinde başlayacağını söyledi.

        ZANİOLO AÇIKLAMASI

        Spalletti, sonradan aday kadroya davet edilen Nicolo Zaniolo'nun mücadeleye yedek kulübesinde başlayacağını söyledi. İtalyan teknik adam, bunun gerekçesi olarak, "Nicolo Zaniolo, milli takıma yeni geldi. Onu ilk 11'de oynatmak bana zor bir karar gibi geliyor. Bu karar, onu daha önce 23 kişilik kadroya almadığım için hata yaptığım anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

        Zaniolo, İtalya'nın Uluslar Ligi için ilk açıklanan kadrosunda yer almamıştı. Lorenzo Pellegri'nin Belçika maçında kırmızı kart görmesi ve cezalı duruma düşmesinin ardından İsrail maçı için kadroya Zaniolo davet edilmişti.

        ATALANTA PERFORMANSI

        Atalanta'da bu sezon 5 maçta 103 dakika süre bulan 25 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 1 asist yaptı.

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