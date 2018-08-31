Sparta Prague - Dukla Praha maçı istatistikleri

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Sparta Prague, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Dukla Praha takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Ev sahibi Sparta Prague, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dukla Praha son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 213. İddaa'da Sparta Prague kazanır 1.05, berabere biter 6.25, Dukla Praha kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.
Sparta Prague son haftadaki Bohemians 1905 müsabasında 0-0 berabere kaldı.
Dukla Praha ise Viktoria Plzen maçında 1-5 yenildi.
Sparta Prague, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 2 gol yedi.
Dukla Praha ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dukla Praha, 2 gol atarken 11 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ