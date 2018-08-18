Sparta Prague - Pribram maçı rakamları

Sparta Prague ve Pribram, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Sparta Prague 12 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Pribram 7 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Sparta Prague, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Pribram son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 577 kodlu maçı oynayanlar; Sparta Prague galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Pribram galibiyet oranı 9.00. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Sparta Prague önceki hafta Teplice mücadelesinde 2-1 kazandı.

Pribram ise Mlada Boleslav karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Sparta Prague, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sparta Prague, kendi sahasında 3 gol attı, 0 gol yedi.

Pribram, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Pribram, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ