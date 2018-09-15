Sparta Rotterdam - Den Bosch maçı rakamları

Hollanda Eerste Divisie maçında Sparta Rotterdam ile Den Bosch, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:30. 9 puanlı Sparta Rotterdam 7. sırada bulunuyor, Den Bosch 7 puana sahip ve 10. sırada. Sparta Rotterdam son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Den Bosch, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 600 kodlu maçı oynayanlar; Sparta Rotterdam galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, Den Bosch galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Sparta Rotterdam önceki hafta Telstar Ijmuiden mücadelesinde 2-1 kazandı.

Den Bosch ise EVV Eindhoven maçında 0-0 berabere kaldı.

Sparta Rotterdam, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sparta Rotterdam, kendi sahasında 4 gol attı, 0 gol yedi.

Den Bosch, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Den Bosch, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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