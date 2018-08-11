Sparta Sarpsborg - Lilleström karşılaşma önü

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Sparta Sarpsborg, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Lilleström takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Sparta Sarpsborg 29 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Lilleström 15 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Sparta Sarpsborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Lilleström, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 698 kodlu maçı oynayanlar; Sparta Sarpsborg galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.30, Lilleström galibiyet oranı 3.40. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Sparta Sarpsborg son haftadaki Molde müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Lilleström ise Sandefjord maçında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Sparta Sarpsborg, 21 gol attı ve 10 gol yedi.

Lilleström, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Lilleström, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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