Sparta Sarpsborg - Odd Grenland maçı heyecanı

Norveç Eliteserien maçında Sparta Sarpsborg ile Odd Grenland, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 32 puanlı Sparta Sarpsborg 7. sırada bulunuyor, Odd Grenland 27 puana sahip ve 10. sırada. Sparta Sarpsborg son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Odd Grenland son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 713 kodlu maçı oynayanlar; Sparta Sarpsborg galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.20, Odd Grenland galibiyet oranı 3.00. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Sparta Sarpsborg önceki hafta Molde mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Odd Grenland ise Rosenborg maçında 1-0 kazandı.

Sparta Sarpsborg, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 12 gol yedi.

Odd Grenland, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Odd Grenland 8 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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