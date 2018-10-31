Spartak Moscow - Anzhi maç önü

Spartak Moscow ve Anzhi, 01 Kasım 2018 Perşembe günü Rusya Kupa Son 8 Turu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Spartak Moscow son 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Anzhi, geride kalan 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 590 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Spartak Moscow kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Anzhi sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

Spartak Moscow önceki hafta Anzhi mücadelesinde 1-0 kazandı.

Anzhi ise Spartak Moscow maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında alan Spartak Moscow, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Anzhi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Anzhi, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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