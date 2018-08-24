Spartak Moscow - Dinamo Moscow karşılaşma önü

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Spartak Moscow, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Dinamo Moscow takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Spartak Moscow 10 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Dinamo Moscow 6 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Spartak Moscow, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Dinamo Moscow, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 395 kodlu maçı oynayanlar; Spartak Moscow galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.20, Dinamo Moscow galibiyet oranı 4.60. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Spartak Moscow son haftadaki Dinamo Moscow müsabasında 0-1 yenildi.

Dinamo Moscow, Spartak Moscow karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Spartak Moscow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Spartak Moscow, kendi sahasında 2 gol attı, 0 gol yedi.

Dinamo Moscow ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dinamo Moscow, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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