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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Spartak Trnava Fenerbahçe canlı yayın bilgileri! e maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? - Fenerbahçe Haberleri

        Spartak Trnava Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Spartak Trnava Fenerbahçe canlı yayın bilgileri

        UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu akşam ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu yıl ülkemizi Beşiktaş ile temsil eden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ikinci maçında bu akşam Slovakya deplasmanında Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve temsilcimizin muhtemel ilk 11'ini derledik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 09:29 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:29
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        Spartak Trnava Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. UEFA Konferans Ligi'nde günün ikinci seansında ekranlara gelecek zorlu mücadelede Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında resmi maçlarda üst üste 15. maçını kazanmak için sahaya çıkacak. İşte, Spartak Trnava Fenerbahçe karşılaşması hakkında detaylar...

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        SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Spartak Trnava Fenerbahçe maçı 5 Ekim Perşembe günü oynanacak.

        Zorlu mücadelenin başlama saati 22:00 olarak açıklandı.

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        SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk maçına sahne olacak Spartak Trnava Fenerbahçe karşılaşması Exxen'den canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

        Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, İrfan Can, Szymanski, Edin Dzeko.

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        UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

        1- Ludogorets / 3 Puan (+4 Averaj)

        2- Fenerbahçe / 3 Puan (+2 Averaj)

        3- Nordsjaelland / 0 Puan (-2 Averaj)

        4- Spartak Trnava / 0 Puan (-4 Averaj)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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