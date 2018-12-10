Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman? soruları sarı-lacivertli taraftarlar tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe 2. olarak gruptan çıkmayı garantiledi. Peki, Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

GRUPTAN HEP ÇIKTI

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce yer aldığı 5 grup aşamasından da üst tura yükselmeyi başardı.

Sarı-lacivertliler, bu organizasyondaki grup aşamasını rahat geçiyor.

Fenerbahçe, 2006-2007'de UEFA Kupası adı altında oynanan organizasyonda 3. olarak bir üst tura çıkarken, 2009-2010, 2012-2013, 2016-2017'yi lider, 2015-2016'yı da ikinci bitirerek bir sonraki turda mücadele etme hakkı kazandı.

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