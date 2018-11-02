Spartak Trnava - Podbrezova rakamlar

Spartak Trnava ve Podbrezova, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 15 puanlı Spartak Trnava 8. sırada bulunuyor, Podbrezova 16 puana sahip ve 7. sırada. Spartak Trnava son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Podbrezova son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 374 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Spartak Trnava kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, Podbrezova sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler.

Spartak Trnava önceki hafta Dunajska Streda mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Podbrezova, Senica karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Spartak Trnava, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Spartak Trnava, kendi sahasında 12 gol attı, 6 gol yedi.

Podbrezova, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Podbrezova, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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