Spartak Trnava - Zilina maçı öncesi rakamlar

Spartak Trnava ve Zilina, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Spartak Trnava 8 puanla 7. sırada, Zilina 10 puanla 6. sırada bulunuyor. Spartak Trnava son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Zilina son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 475 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Spartak Trnava kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.90, Zilina sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler.

Spartak Trnava son hafta oynanan Trencin maçında 0-2 yenildi.

Zilina ise Slovan Bratislava maçında 3-2 yenildi.

Spartak Trnava, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 0 gol yedi.

Zilina, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zilina 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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