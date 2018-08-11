Spezia - SPAL rakamlar

İtalya Kupa 3.Tur heyecanı devam ediyor. Spezia, 12 Ağustos 2018 Pazar günü SPAL takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Spezia, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. SPAL, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 723 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Spezia kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 2.90, SPAL sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.
Spezia son hafta oynanan Vicenza maçında 0-1 kazandı.
SPAL ise Bari karşılaşmasında 2-1 kazandı.
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