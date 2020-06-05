Spil Dağı Milli Parkı ziyarete açıldı

Akar ve komutanlar sınır hattında

AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, milli parkın ziyarete açılması öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Milli parkta bulunan 42 kır evi ve toplu kullanım alanları ve piknik yerleri dezenfekte edildi.

Dezenfekte çalışmalarını inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Şube Müdürü Halil Ernalçacı, normalleşme sürecine yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Yeni sezona, yeni normal hayata Kovid-19 salgınına yönelik tüm tedbirler alarak başlıyoruz. Herkes güvenli şekilde Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nı ziyaret edebilir." dedi.