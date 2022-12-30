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SPK 2 halka arzı onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaretin pay başına 10,21 liradan, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaretin pay başına 38 liradan halka arzını onayladı

SPK 2 halka arzı onayladı
AA

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaretin pay başına 10,21 liradan, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaretin pay başına 38 liradan halka arzını; Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaretin 15 milyon 600 bin lira, Pankent Sanayi ve Ticaretin 42 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu; SASA Polyester Sanayinin 38 milyon 958 bin 121 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu; Lider Faktoringin 235 milyon lira, Fiba Faktoringin 288 milyon lira, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayinin 590 milyon lira, Pınar Süt Mamulleri Sanayiinin 1 milyar 200 milyon lira, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayinin 2,5 milyar lira, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlamanın 447 milyon lira, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaretin 1 milyar 100 milyon lira, İnfo Yatırım Menkul Değerlerin 1 milyar 200 milyon lira, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının 10 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul; Avrasya Terminal İşletmelerine 22 bin 47 lira, Denge Yatırım Holdinge 400 bin lira, Euro Trend Yatırım Ortaklığına toplam 418 bin 698 lira, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 6 kişiye toplam 4 milyon 953 bin 507 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

İKİ KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kurulun incelemesi sonucunda 2 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasını kararlaştıran SPK, Çan2 Termik AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, kurulun 1 Temmuz 2022 tarihli kararı uyarınca 11 kişi hakkında uygulanan geçici işlem yapma yasağının, yasak süresinin dolacağı tarihten başlamak üzere 6 ay süreyle uzatılmasına hükmetti.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 83 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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