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        Haberler Borsa SPK'dan 2 halka arza onay - Borsa Haberleri

        SPK'dan 2 halka arza onay

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Baydöner Restoranlarının pay başına 21 liradan, Enerya Enerjinin pay başına 88,76 liradan ilk halka arzını onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 07:21
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        SPK'dan 2 halka arza onay
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        SPK haftalık bültenine göre, kurul, Baydöner Restoranlarının pay başına 21 liradan, Enerya Enerjinin pay başına 88,76 liradan ilk halka arz başvurusuna, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlarının 540 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusuna, Ata Yatırım Menkul Kıymetlerin 150 milyon lira, QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaretin 600 milyon lira, Ak Finansal Kiralamanın 1 milyar 100 milyon lira, Destek Yatırım Bankasının 15 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

        Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

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