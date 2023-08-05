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TATLIPINAR ENERJİ HALKA ARZ

Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ'nin 245,4 milyon TL olan mevcut sermayesinin 280,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 35,1 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan; Ali İbrahimoğlu'nun sahip olduğu 7,02 milyon TL nominal değerli, Hüseyin Avni İbrahimoğlu'nun sahip olduğu 21,06 milyon TL TL nominal değerli ve Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri AŞ’nin sahip olduğu 7,02 TL nominal değerli olmak üzere toplam 70,2 milyon TL nominal değerli paylar halka arza konu edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.