Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 8.487,98 %1,86
        DOLAR 27,6133 %0,22
        EURO 29,1003 %-0,06
        ALTIN 1.616,62 %0,26
        FAİZ 24,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 18,60 %0,04
        BITCOIN 27.493,00 %0,05
        GBP/TRY 33,6107 %-0,21
        EUR/USD 1,0539 %-0,11
        BRENT 84,02 %-0,06
        ÇEYREK ALTIN 2.643,18 %0,26
        Haberler Ekonomi Para SPK'dan 3 halka arza onay - Para Haberleri

        SPK'dan 3 halka arza onay

         Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ", "Borlease Otomotiv AŞ" ve "Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ"nin halka arzına onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 08:39 Güncelleme: 06.10.2023 - 08:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        SPK'dan 3 halka arza onay
        ABONE OL
        ABONE OL

        SPK haftalık bültenine göre, kurul, MHR Gayrimenkul'ün 4,30 liradan, Dofer Yapı'nın 17,11 liradan ve Borlease Otomotiv'in 25,29 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

        Kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık bedelli sermaye artırımına da onay verdi.

        Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 3 milyar liralık, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 700 milyon liralık, Akdeniz Faktoring AŞ'nin 180 milyon liralık, ING Bank AŞ'nin 8 milyar liralık, Q Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar liralık, Rönesans Holding AŞ'nin 1 milyar liralık, Marbaş Menkul Değerler AŞ'nin 300 milyon liralık, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin 800 milyon liralık, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar liralık, Global Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar 200 milyon liralık, Atılım Faktoring AŞ'nin 51 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

        REKLAM

        Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında, 275 milyon lirayla Otosor Otomotiv AŞ, 250 milyon lirayla Divan Turizm İşletmeleri AŞ, 1 milyar lirayla Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 milyar lirayla A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, 675 milyon lirayla Çelik Motor Ticaret AŞ, 1 milyar 800 milyon lirayla Pınar Süt Mamulleri Sanayii AŞ, 1 milyar 415 milyon lirayla Koç Finansman AŞ, 425 milyon lirayla Lider Faktoring AŞ ve 20 milyon dolarla Destek Yatırım Bankası AŞ de yer aldı.

        Atlas Portföy Yönetimi AŞ Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu, Kare Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu ve Perform Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası Şemsiye Fonu'nun kuruluşlarına izin veren Kurul, Foneva Portföy Yönetimi AŞ’nin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebini olumlu karşıladı.

        Kurul, Oyak Çimento Fabrikaları, Martı Otel İşletmeleri, Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tureks Turizm Taşımacılık, Petkim Petrokimya Holding, Galata Wind Enerji, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret ve Aksa Enerji Üretim paylarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 1 gerçek kişiye 3 milyon 892 bin 770 lira, Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin incelemede tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle şirkete 872 bin 282 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

        Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 48 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

        Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ (AKFYE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 kişiye yasak getiren Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 6 Ekim itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Sıcak gelişme!
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ticari lastikte 'ekonomi' dönemi
        Ukrayna'da çok sayıda kişi öldü! Beyaz Saray: Saldırı korkunç
        Ukrayna'da çok sayıda kişi öldü! Beyaz Saray: Saldırı korkunç
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Depremzedelere konut kredisi ve hibe kararı
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Hamile işçi işten atılamaz
        Hamile işçi işten atılamaz
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        "İsmail Kartal'ın çalışkanlığına ödül"
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        Suriye'de 30 terör hedefi imha edildi
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Ormanda bulundu, koruma altına alındı! Kedi değil vaşak yavrusu
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Avrupa'nın da kralı!
        Avrupa'nın da kralı!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Polisten kaçarken araç içinde şoför değiştirdiler
        Polisten kaçarken araç içinde şoför değiştirdiler
        "Hayal kırıklığı"
        "Hayal kırıklığı"
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Kredili yatırım yapılır mı?