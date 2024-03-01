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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK'dan 6 şirketin borçlanma aracı ihracına onay - İş-Yaşam Haberleri

        SPK'dan 6 şirketin borçlanma aracı ihracına onay

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 şirketin toplam 12 milyar 339 milyon 600 bin lira ve 7 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 08:39 Güncelleme: 01.03.2024 - 08:39
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        SPK'dan 6 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
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        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre, Kurul, QNB Finans Finansal Kiralama AŞ'nin 885 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

        SPK ayrıca, Sümer Faktoring AŞ'nin 150 milyon lira, Uludağ İçecek Türk AŞ'nin 2 milyar lira, Ak Faktoring AŞ'nin 189 milyon 600 bin lira, Fibabanka AŞ'nin 10 milyar lira, Denizbank AŞ'nin 2 milyar dolar ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 5 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

        Kurul, 2 şemsiye fonu, 4 girişim sermayesi fonu ve 2 gayrimenkul yatırım fonu kuruluşunun faaliyet izni başvurusunu olumlu karşıladı.

        LDR Turizm AŞ (şirket) pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda 3 kişiye idari para cezası uygulanmasına karar veren Kurul, “olivemarkets”, “truvafx” ,“liberalfx” ve “bdswiss” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ile 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

        SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 49 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

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