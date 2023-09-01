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        SPK'dan iki halka arza onay

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi'nin 20,90 liradan, Tarkim Bitki Koruma Sanayi'nin 107,50 liradan ilk halka arzını onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 08:02 Güncelleme: 01.09.2023 - 08:02
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        SPK'dan iki halka arza onay
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        SPK haftalık bültenine göre, kurul Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi'nin 20,90 liradan, Tarkim Bitki Koruma Sanayi'nin 107,50 liradan ilk halka arzına, Naturelgaz Sanayi ve Ticaret'in 500 milyon lira, VDF Filo Kiralama'nın 1 milyar lira, Deniz Finansal Kiralama'nın 2 milyar 215 milyon lira, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler'in 5 milyar 400 milyon lira, İş Finansal Kiralama'nın 7 milyar lira, Trive Yatırım Menkul Değerler'in 621 milyon lira, İş Faktoring'in 3 milyar 451 milyon lira, QNB Finans Finansal Kiralama'nın 4 milyar lira, Yapı Kredi Faktoring'in 2 milyar 300 milyon lira, Aygaz'ın 3 milyar lira, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret'in 600 milyon lira, Nurol Holding'in 500 milyon dolar, Türkiye Vakıflar Bankası'nın 1 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

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        Kurul, Nurol Portföy Yönetimi'nin yatırım danışmanlığı faaliyet izni ile yetki belgesi verilmesi talebinin, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Dokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

        SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

        Kurul, Osmanlı Portföy Yönetimi'nin ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi'nin katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanması yönünde karar aldı.

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