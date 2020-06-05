Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Sermaye Piyasası Kurulu, bir çok hissede manipülasyon nedeniyle bir çok kişiye ceza yağdırdı. Kurul, RTA Laboratuvarları'nda meydana gelen işlemler nedeniyle küçük yatırımcıların isyanına karşı şirket ortağı Murat Güler ve Güler Yatırım Holding'e 6 ay işlem yasağı cezası verdi. SPK ayrıca A1 Capital aracı kurumunun bu hisselerde işlemlere aracılık etmesini de yasakladı. SPK Doğan ve İhlas Holding hisselerinde yapılan işlemler nedeniyle Hakan Dıravacı'ya para cezası ve Formet Çelik hisselerinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle 10 ayrı kişiye işlem yasağı getirilerek suç duyurusunda bulunuldu. SPK, 18.03.2020-03.06.2020 döneminde Güler Yatırım Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPK'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği uyarınca; Murat Güler'e 6 ay işlem yasağı getirdi.

PİYASA DOLANDIRICILIĞI MADDESİNDEN

Kurul ayrıca 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında, 05.06.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. unvanlı yatırım kuruluşunun Güler Yatırım Holding pay piyasasında müşterilerinden emir kabul etmesinin ve Borsa İstanbul A.Ş.’ye emir iletmesinin yasaklanmasına karar erdi.

Diğer yandan 05.06.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere Güler Yatırım Holding pay piyasasında 6 ay süreyle, emir iptalinin, emir miktar azaltımının ve emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanmasına karar verildi. 11.03.2020-03.06.2020 döneminde RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği uyarınca; Murat Güler, Güler Yatırım Holding ve İCG Finansal Danışmanlık Anonim Şirketi'ne 6 ay işlem yapma yasağı getirildi.