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SPK'dan SASA'ya 500 milyon Euro'luk tahvil onayı

SPK, SASA'nın 500 milyon Euro'ya kadar paya dönüştürülebilir tahvil ihracına onay verdi

SPK'dan SASA'ya 500 milyon Euro'luk tahvil onayı
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AA / HABERTURK.COM

SPK haftalık bülteni yayımlandı.

Burada yer alan bilgilere göre Kurul, Marshall Boya ve Vernik Sanayi AŞ'nin 10 milyon lira tahsisli sermaye artırımını onayladı.

Kurul ayrıca; Huzur Faktoring AŞ'nin 109 milyon lira, Yükselen Çelik AŞ'nin 500 milyon lira, Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin 1 milyar lira, Tat Gıda Sanayi AŞ'nin 2 milyar liralık borçlanma aracı başvurularını onayladı.

SASA Polyester Sanayi AŞ'nin ise yurtdışında 500 milyon Euro'ya kadar paya dönüştürülebilir tahvil başvurusuna onay verdi.

Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda Seri:X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği’nin İkinci Kısım Yedinci Bölüm Madde 27’nin muhtelif hükümlerine aykırılıklar sebebiyle idari para cezası verilmesine hükmedildi.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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