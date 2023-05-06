Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

SPK'den iki şirketin halka arzına onay, JP Morgan'a idari para cezası

Bien Yapı Ürünleri ile Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'nin halka arzına onay veren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda, JP Morgan Securities PLC'ye, yaklaşık 33 milyon liralık idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı

SPK'den iki şirketin halka arzına onay, JP Morgan'a idari para cezası
AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ" ile "Kayseri Şeker Fabrikası AŞ"nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Bien Yapı'nın 42,8 liradan, Kayseri Şeker'in ise 16,27 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 110 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Ulusal Faktoring AŞ'nin 110 milyon liralık, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 140 milyon liralık, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 65 milyon liralık, Çağdaş Faktoring AŞ'nin 170 milyon liralık, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 350 milyon liralık, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 840 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 300 milyon lirayla İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, 500 milyon lirayla Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ, 190 milyon lirayla Tam Finans Faktoring AŞ ve 250 milyon avroyla Yapı ve Kredi Bankası da yer aldı.

5 YATIRIM FONUNA İZİN

Kurul, Blupay Menkul Değerler AŞ unvanlı aracı kurum kuruluşuna izin verdi.

Hedef Portföy Yönetimi AŞ Müstakil Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ'ye ait Emlak Katılım Yeni Evim Gayrimenkul Yatırım Fonu, Efor Gayrimenkul Yatırım Fonu, Downtown Otel Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Göksu Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talepleri olumlu karşılandı.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ, SPK'nin "Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesine; Lodos Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ ise "Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar" listesine alındı.

Nar Kitle Fonlama Platformu AŞ'nin paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere, kurul tarafından yetkilendirilen platformlar listesine alınma talebi olumlu karşılandı.

JP MORGAN'A İDARİ PARA CEZASI

SPK, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) tarafından 7 Temmuz 2020'de KAP'ta yapılan özel durum açıklaması öncesinde PEKGY pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak bir isme 610 bin 993 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda, JP Morgan Securities PLC'ye, "VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5. maddesinin birinci fıkrasının a, b, d, e ve f bentlerine aykırılık" gerekçesiyle 32 milyon 795 bin 908 lira idari para cezası uygulandı.

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 Ocak-30 Haziran 2022 hesap dönemine ait bireysel ve konsolide finansal tablolarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda, şirkete ve şirketin 5 yönetim kurulu üyesine, 139 bin 566'şar liralık idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Dünyaya hızlı adapte olabilecek nesiller yetiştirme gayretindeyiz'
İŞ-YAŞAM 'Hızlı adapte olabilecek nesiller yetiştirme ...
Son dakika haberi: Hak-iş Başkanı Mahmut Arslan açıkladı! Kamu işçilerinin maaşı ne olacak? Kamu işçilerine zam yapılacak mı?
İŞ-YAŞAM Kamu işçilerinin maaşı ne olacak?
ABD'de istihdam beklentilerin üzerinde attı
İŞ-YAŞAM ABD'de istihdam beklentilerin üzerinde attı
İş Bankası teminat mektubunu dijitale taşıdı
İŞ-YAŞAM İş Bankası teminat mektubunu dijitale taşıdı
Demirören'den borç açıklaması
İŞ-YAŞAM Demirören'den borç açıklaması
OYAK'tan stratejik tarım yatırımı
İŞ-YAŞAM OYAK'tan stratejik tarım yatırımı
Arçelik'e 14 ayrı tasarım ödülü
İŞ-YAŞAM Arçelik'e 14 ayrı tasarım ödülü
Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi zam pazarlığı! Bakan Bilgin başkanlığında bugün toplanıyorlar - Son dakika ekonomi haberleri
İŞ-YAŞAM Kamu işçilerine zam randevusu
Gıda fiyatlarında 1 yıl sonra ilk yükseliş
İŞ-YAŞAM Küresel gıda fiyatlarında 1 yıl sonra ilk yükseliş
Motokuryeler için yasal düzenleme geliyor
İŞ-YAŞAM Motokuryeler için yasal düzenleme geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.