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SPK haftalık bülteni yayınlandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 101 milyon 580 bin 136 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı

SPK haftalık bülteni yayınlandı
AA

SPK haftalık bültenine göre kurul, Bursa Çimento Fabrikası'nın 320 milyon lira, İhlas Holding'in 709 milyon 600 bin lira ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 101 milyon 580 bin 136 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı, Mercedes-Benz Finansman Türk'ün 2 milyar lira ve Ziraat Bankasının 17,5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı, Halk Varlık Kiralamanın 200 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralamanın 450 milyon lira tutarındaki ortaklığa dayalı kira sertifikası başvurusuna onay verdi.

Kurul, Hacı Ömer Sabancı Holding payına dayalı 29 Ocak 2021 vade tarihli SBISL satım varantı piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Selman Bayhatun'a 581 bin 504,56 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 41 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Kurul, ilk halka arz işlemlerinin belli bir tarih aralığına sıkışmasının önlenmesi ve ayrıca payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların izahnamelerinin yatırımcılar tarafından inceleme sürelerinin uzatılması ve bu suretle sermaye piyasalarının güvenilir, etkin ve şeffaf bir şekilde gelişimine katkı sağlanması amacıyla Şubat-Mayıs 2021 dönemi içerisinde halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde düzenlemeye gitti.

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