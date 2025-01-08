SPK, iki kişiye 6 ay geçici işlem yasağı uyguladı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ (EKSUN) Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 2 kişiye 9 Ocak 2025 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı Giriş: 08.01.2025 - 22:26 Güncelleme: 08.01.2025 - 22:26 facebook

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