SPK'nın İstanbul ofisinde gerçekleştirilen törende, mutabakat metnine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile Astana Finansal Hizmetler Otoritesi (AFSA) Üst Yönetici (CEO) Vekili Mukhtar Bubeyev imza attı. Mutabakatla, iki ülke arasında bilgi alışverişi, teknik iş birliği ve her iki ülkede sermaye piyasalarının büyütülmesi amaçlanıyor.

İmza töreninde verilen bilgilere göre, mutabakat, her iki kurum için sınır ötesi grup faaliyetlerinin denetimini kolaylaştırmaya, finansal hizmetler ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar konusunda karşılıklı görüş alışverişi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İş birlikleri devam edecek

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu imza töreninde yaptığı konuşmada, kurum olarak dış ilişkilere önem verdiklerini belirterek, iki ülke arasındaki tarihi bağlar ve ortak ilgi alanları dikkate alındığında AFSA ile ikili bir iş birliği platformu oluşturmanın ayrı bir önem taşıdığını söyledi.

Taşkesenlioğlu ayrıca, Kazakistan ile imzaladıkları bu mutabakatın bu yönde yapılmış 36. mutabakat olduğunu ifade ederek, yeni iş birlikleri yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Taşkesenlioğlu ve Bubeyev, imzaların ardından birbirlerine kendi ülkelerinin değerlerini anlatan hediye takdiminde bulundular.



