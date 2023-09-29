SPK, Meka Beton'un halka arzını onayladı

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 25 liradan ilk halka arzına onay verdi.

Bültende yer alan bilgilere göre halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Sermayenin 62.5 milyon liraya yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 12.5 milyon lira nominal değerli hisse ile kurucu Mehmet Kaybal'a ait 4.4 milyon lira nominal değerli hisse satılacak.

Hisselerin tamamının satılması durumunda halka arz büyüklüğü 422.5 milyon lira olacak.