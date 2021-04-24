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Ziraat Finans Grubu bünyesinde bulunan Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz ediliyor. SPK tarafından onaylanan Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arza dair merak edilen bilgileri içeren Ziraat GYO halka arz izahnamesi yayımlandı. Ziraat GYO halka arz talep toplama tarihleri, hisse fiyatı nedir?

ZİRAAT GYO HALKA ARZ EDİLİYOR!

Ziraat Finans Grubu bünyesinde 01.11.2016 tarihinde kurulan Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GYO) halka arz talebi onaylandı. Şirketin 3.520.215.000 TL olan mevcut sermayesini, 4.693.620.000 TL'ye yükseltecek olan Ziraat GYO, 1.173.405.000 TL nominal değerli payı halka arz ediyor.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ NEDİR?

Halka arz edilecek olan nominal değerli payların talp toplamasüreci 3 gün sürecek olup tarihleri 28 Nisan 2021, 29 Nisan 2021 ve 30 Nisan 2021'dir.

ZİRAAT GYO HALKA ARZ FİSSE FİYATALRI VE BORSA KODU

Borsa'da ZRGYO_ koduyla işlem görecek olan Ziraat GYO hala arzda bir payın nominal değeri 1.00 TL olup 1.60 TL'dn satışa sunulacaktır.