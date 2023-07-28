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        Haberler Para SPK ,SASA ve Yünsa'nın sermaye artırımını onayladı - Para Haberleri

        SPK ,SASA ve Yünsa'nın sermaye artırımını onayladı

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret'in 30 milyon 840 bin lira tutarındaki bedelsiz, SASA Polyester Sanayi'nin 2 milyon 582 bin 311 lira tutarındaki bedelli sermaye artırım başvurularını onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 09:35
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        SPK, SASA ve Yünsa'nın sermaye artırımını onayladı
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        SPK haftalık bültenine göre, kurul Doğan Şirketler Grubu Holding'in 57 bin 803 lira, SASA Polyester Sanayi'nin 2 milyon 582 bin 311 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret'in 30 milyon 840 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, İstanbul Faktoring'in 50 milyon lira, Eko Faktoring'in 175 milyon lira, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret'in 400 milyon lira, Koç Fiat Kredi Finansman'ın 790 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

        SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 23 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

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