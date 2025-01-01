SPK, yeniden değerleme tutarlarını düzenledi

SPK bültenine göre, Kurul 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ yahut diğer alt düzenlemeler ile 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak çıkarılmış ve halen yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlarda 2025 yılı için düzenlemeye gitti.

SPK buna göre, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 dönemi için yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olmasına karar verdi. Bu oran 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 dönemi için yüzde 58,46 olarak belirlenmişti.