Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün internet sitesindeki mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 101 yıldır aziz milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli unsuru olarak dimdik ayakta durmaktadır. Gazi meclisimizin kuruluş gününün aynı zamanda geleceğimiz olan çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiş olması, başta ülkemizdeki olmak üzere tüm dünyadaki çocuklara verdiğimiz kıymeti simgelemesi bakımından son derece anlamlıdır."

Çocukların millete faydalı bireyler olarak yetişmeleri için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirten Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Beşiktaş ailesi adına; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyor, bu vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle yad ediyorum."