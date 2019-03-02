MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda oynanan Antalyaspor maçından dönerken yaşanan kazada sarı-lacivertli iki taraftarın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Antalyaspor müsabakası sonrası Ankara'ya dönen taraftar otobüsümüzün kaza yapması sonucu taraftarlarımızdan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz vefat etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kulüp açıklamasında ayrıca, "Camiamıza, ailemize ve merhumların ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Spor camiası, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda yapılan maçtan dönerken Afyonkarahisar'da geçirilen kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Spor Toto Süper Lig'de oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını izleyen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün deplasman dönüşü kaza yapması sonucu, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda taraftarın da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet; aileleri ve MKE Ankaragücü camiasına başsağlığı, kazada yaralananlara acil şifalar dileriz." denildi.

— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) March 2, 2019

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor'un yanı sıra birçok spor kulübü de internet siteleri ve sosyal medyadaki hesaplarından yapılan paylaşımlarda hayatını kaybeden taraftarlardan dolayı MKE Ankaragücü camiasına başsağlığı diledi.