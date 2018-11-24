Türkiye Futbol, Basketbol, Voleybol ve futbol kulüpleri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kutlama mesajları şöyle;
FUTBOL FEDERASYONU: "24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"
"Ülkemizin aydınlık geleceği için fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, çağdaş eğitimin mimarı Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz."
— TFF (@TFF_Org) November 24, 2018
BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU:
"Dünyanın en kutsal mesleğini binbir fedakârlıkla yerine getiren öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor; daha aydınlık yarınlar için gösterdikleri özveriden ötürü tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."
— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) November 24, 2018
VOLEYBOL FEDERASYONU:
"Tüm eğitimcilerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun!"
FENERBAHÇE: "ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"
Cumhuriyetimizin kurucusu, çağdaş eğitimin, bilimin ve uygarlığın mimarı Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Ülkemizin ve Ulusumuzun aydınlık geleceği için emek veren öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten duygularımızla kutluyoruz.
FİKRET ORMAN: "ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"
"Bugün; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e 'Başöğretmen' unvanı verilişinin 90. yıl dönümü ve bugünün Öğretmenler Günü olarak kutlanmasının 37. yılı.
Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı büyük fedakarlıklarla yetiştiren tüm öğretmenlerimize saygılarımı sunar, Öğretmenler Günü'nü kutlarım.
Ülkemizin en önemli ihtiyacı eğitimdir. Değerli öğretmenlerimizin fedakarlıklarıyla yetişen gençler, milletimizin teminatıdır.
Tüm öğretmenlerimize bu kutsal görevlerinde başarılar diler, bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anarım."
— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 23, 2018
GALATASARAY: "24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN"
"Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır..." sözüyle de ifade ettiği gibi, ülkemizin yarınlarına emeği geçen tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyor, başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz."
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 24, 2018
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