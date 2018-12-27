Her geçen gün daha fazla endüstriyelleşen spor dünyasının oluşturduğu ekonomik ortam, zamanla yeni milyarderler ortaya çıkarmaya devam ediyor.
Forbes dergisi tarafından Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş ve sponsor gelirleri ile bonuslar hesaba katılarak yapılan araştırmaya göre ABD'li boksör Floyd Mayweather, 2018'in en çok kazanan sporcusu oldu.
İrlandalı Conor McGregor ile yaptığı maçtan 275 milyon, sponsorlardan 10 milyon olmak üzere bir yıl boyunca 285 milyon dolar gelir elde ederek 2018'in en çok kazanan sporcusu olan Mayweather, spor dünyasının milyarderleri arasına girdi.
2018'de en çok kazanan ilk 10 sporcu listesi ve dolar cinsinden kazançları şöyle:
1 - Floyd Mayweather - ABD - Boks - 285 milyon
2 - Lionel Messi - Arjantin - Futbol - 111 milyon
3 - Cristiano Ronaldo - Portekiz - Futbol - 108 milyon
4 - Conor McGregor - İrlanda - Karma dövüş sanatları - 99 milyon
5 - Neymar - Brezilya - Futbol - 90 milyon
6 - LeBron James - ABD - Basketbol - 85,5 milyon
7 - Roger Federer - İsviçre - Tenis - 77,2 milyon
8 - Stephen Curry - ABD - Basketbol - 76,9 milyon
9 - Matt Ryan - ABD - Amerikan futbolu - 67,3 milyon
10 - Matthew Stafford - ABD - Amerikan futbolu - 59,5 milyon
MİLYARDERLER
Namağlup kariyeri boyunca yaptığı önemli unvan maçlarından yüksek kazançlar elde eden Mayweather'ın geliri, 2018 yılında 1,07 milyar dolara ulaştı.
En fazla kazanan 20 ismin 13'ünü ABD'lilerin oluşturduğu listede yer alan sporcular şu şekilde:
1 - Michael Jordan - ABD - Basketbol - 1,85 milyar
2 - Tiger Woods - ABD - Golf - 1,7 milyar
3 - Arnold Palmer - ABD - Golf - 1,4 milyar
4 - Jack Nicklaus - ABD - Golf - 1,2 milyar
5 - Floyd Mayweather - ABD - Boks - 1,07 milyar
6 - Michael Schumacher - Almanya - Motor sporları - 1 milyar
7 - Phil Mickelson - ABD - Golf - 815 milyon
8 - Kobe Bryant - ABD - Basketbol - 800 milyon
9 - David Beckham - İngiltere - Futbol - 800 milyon
10 - Shaquille O'Neal - ABD - Basketbol - 735 milyon
11 - LeBron James - ABD - Basketbol - 730 milyon
12 - Cristiano Ronaldo - Portekiz - Futbol - 725 milyon
13 - Greg Norman - Avustralya - Golf - 705 milyon
14 - Mike Tyson - ABD - Boks - 700 milyon
15 - Roger Federer - İsviçre - Tenis - 675 milyon
16 - Lionel Messi - Arjantin - Futbol - 600 milyon
17 - Alex Rodriguez - ABD - Beyzbol - 575 milyon
18 - Jeff Gordon - ABD - Motor sporları - 525 milyon
19 - Oscar De La Hoya - ABD - Boks - 520 milyon
20 - Manny Pacquiao - Filipinler - Boks - 510 milyon
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