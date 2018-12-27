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Spor dünyasının en çok kazananları

27.12.2018 - 15:36 | Güncelleme:

Forbes dergisi tarafından Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak en fazla kazanan sporcuları açıkladı. İşte yılın en çok kazananları ve spor tarihinin en zenginleri...

  • 1 Spor dünyasının en çok kazananları
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    Her geçen gün daha fazla endüstriyelleşen spor dünyasının oluşturduğu ekonomik ortam, zamanla yeni milyarderler ortaya çıkarmaya devam ediyor.

     

  • 2 Spor dünyasının en çok kazananları
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    Forbes dergisi tarafından Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş ve sponsor gelirleri ile bonuslar hesaba katılarak yapılan araştırmaya göre ABD'li boksör Floyd Mayweather, 2018'in en çok kazanan sporcusu oldu.

     

  • 3 Spor dünyasının en çok kazananları
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    İrlandalı Conor McGregor ile yaptığı maçtan 275 milyon, sponsorlardan 10 milyon olmak üzere bir yıl boyunca 285 milyon dolar gelir elde ederek 2018'in en çok kazanan sporcusu olan Mayweather, spor dünyasının milyarderleri arasına girdi.

     

  • 4 Spor dünyasının en çok kazananları
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    2018'de en çok kazanan ilk 10 sporcu listesi ve dolar cinsinden kazançları şöyle:

  • 5 Spor dünyasının en çok kazananları
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    1 - Floyd Mayweather - ABD - Boks - 285 milyon

  • 6 Spor dünyasının en çok kazananları
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    2 - Lionel Messi - Arjantin - Futbol - 111 milyon

  • 7 Spor dünyasının en çok kazananları
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    3 - Cristiano Ronaldo - Portekiz - Futbol - 108 milyon

  • 8 Spor dünyasının en çok kazananları
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    4 - Conor McGregor - İrlanda - Karma dövüş sanatları - 99 milyon

  • 9 Spor dünyasının en çok kazananları
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    5 - Neymar - Brezilya - Futbol - 90 milyon

  • 10 Spor dünyasının en çok kazananları
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    6 - LeBron James - ABD - Basketbol - 85,5 milyon

  • 11 Spor dünyasının en çok kazananları
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    7 - Roger Federer - İsviçre - Tenis - 77,2 milyon

  • 12 Spor dünyasının en çok kazananları
    12 | 36

    8 - Stephen Curry - ABD - Basketbol - 76,9 milyon

  • 13 Spor dünyasının en çok kazananları
    13 | 36

    9 - Matt Ryan - ABD - Amerikan futbolu - 67,3 milyon

  • 14 Spor dünyasının en çok kazananları
    14 | 36

    10 - Matthew Stafford - ABD - Amerikan futbolu - 59,5 milyon

  • 15 Spor dünyasının en çok kazananları
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    MİLYARDERLER

    Namağlup kariyeri boyunca yaptığı önemli unvan maçlarından yüksek kazançlar elde eden Mayweather'ın geliri, 2018 yılında 1,07 milyar dolara ulaştı.

  • 16 Spor dünyasının en çok kazananları
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    En fazla kazanan 20 ismin 13'ünü ABD'lilerin oluşturduğu listede yer alan sporcular şu şekilde:

  • 17 Spor dünyasının en çok kazananları
    17 | 36

    1 - Michael Jordan - ABD - Basketbol - 1,85 milyar

  • 18 Spor dünyasının en çok kazananları
    18 | 36

    2 - Tiger Woods - ABD - Golf - 1,7 milyar

  • 19 Spor dünyasının en çok kazananları
    19 | 36

    3 - Arnold Palmer - ABD - Golf - 1,4 milyar

  • 20 Spor dünyasının en çok kazananları
    20 | 36

    4 - Jack Nicklaus - ABD - Golf - 1,2 milyar

  • 21 Spor dünyasının en çok kazananları
    21 | 36

    5 - Floyd Mayweather - ABD - Boks - 1,07 milyar

  • 22 Spor dünyasının en çok kazananları
    22 | 36

    6 - Michael Schumacher - Almanya - Motor sporları - 1 milyar

  • 23 Spor dünyasının en çok kazananları
    23 | 36

    7 - Phil Mickelson - ABD - Golf - 815 milyon

  • 24 Spor dünyasının en çok kazananları
    24 | 36

    8 - Kobe Bryant - ABD - Basketbol - 800 milyon

  • 25 Spor dünyasının en çok kazananları
    25 | 36

    9 - David Beckham - İngiltere - Futbol - 800 milyon

  • 26 Spor dünyasının en çok kazananları
    26 | 36

    10 - Shaquille O'Neal - ABD - Basketbol - 735 milyon

  • 27 Spor dünyasının en çok kazananları
    27 | 36

    11 - LeBron James - ABD - Basketbol - 730 milyon

  • 28 Spor dünyasının en çok kazananları
    28 | 36

    12 - Cristiano Ronaldo - Portekiz - Futbol - 725 milyon

  • 29 Spor dünyasının en çok kazananları
    29 | 36

    13 - Greg Norman - Avustralya - Golf - 705 milyon

  • 30 Spor dünyasının en çok kazananları
    30 | 36

    14 - Mike Tyson - ABD - Boks - 700 milyon

  • 31 Spor dünyasının en çok kazananları
    31 | 36

    15 - Roger Federer - İsviçre - Tenis - 675 milyon

  • 32 Spor dünyasının en çok kazananları
    32 | 36

    16 - Lionel Messi - Arjantin - Futbol - 600 milyon

  • 33 Spor dünyasının en çok kazananları
    33 | 36

    17 - Alex Rodriguez - ABD - Beyzbol - 575 milyon

  • 34 Spor dünyasının en çok kazananları
    34 | 36

    18 - Jeff Gordon - ABD - Motor sporları - 525 milyon

  • 35 Spor dünyasının en çok kazananları
    35 | 36

    19 - Oscar De La Hoya - ABD - Boks - 520 milyon

  • 36 Spor dünyasının en çok kazananları
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    20 - Manny Pacquiao - Filipinler - Boks - 510 milyon

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