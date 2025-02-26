Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor federasyonları "istişare" toplantısı gerçekleştirdi - Futbol Haberleri

        Spor federasyonları "istişare" toplantısı gerçekleştirdi

        Spor federasyonlarının genel sekreterleri "istişare" toplantısında buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 17:13 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Spor federasyonları "istişare" toplantısı gerçekleştirdi
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sporda hizmet kalitesini yükseltmek ve ortak çözüm yolları geliştirmek için federasyonların genel sekreterleriyle istişare toplantısı yaptı.

        Genel müdürlüğün açıklamasına göre Spor Federasyonları Dairesi'nin koordinasyonunda, Ankara'da düzenlenen toplantıda, genel müdürlük bünyesindeki daire başkanlıklarının çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

        Toplantıda, sporcu sağlığı, performans ölçümleri, dopingle mücadele çalışmaları, antrenör eğitim talimatları, milli sporcu eğitim bursu, sporcu lisans işlemleri ve kulüp tescilleri, devlet sporcusu işlemleri, bütçe ve muhasebe süreçleriyle spor organizasyonları gibi konularda detaylı sunumlar gerçekleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Trump'ın dünyası!
        Trump'ın dünyası!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?