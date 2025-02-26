Spor federasyonları "istişare" toplantısı gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sporda hizmet kalitesini yükseltmek ve ortak çözüm yolları geliştirmek için federasyonların genel sekreterleriyle istişare toplantısı yaptı.

Genel müdürlüğün açıklamasına göre Spor Federasyonları Dairesi'nin koordinasyonunda, Ankara'da düzenlenen toplantıda, genel müdürlük bünyesindeki daire başkanlıklarının çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantıda, sporcu sağlığı, performans ölçümleri, dopingle mücadele çalışmaları, antrenör eğitim talimatları, milli sporcu eğitim bursu, sporcu lisans işlemleri ve kulüp tescilleri, devlet sporcusu işlemleri, bütçe ve muhasebe süreçleriyle spor organizasyonları gibi konularda detaylı sunumlar gerçekleştirildi.