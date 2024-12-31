Spor federasyonları yeni yılı kutladı

Spor federasyonları yayımladıkları mesajlar ile yeni yılı kutladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu paylaştığı yeni yıl mesajında, "2024 yılında hep birlikte tarih yazdık, sahada ve tribünde birlikte kocaman bir aile olduk. Şimdi gözlerimiz daha büyük hedeflerde, 2025 bizim yılımız olacak. Filede aynı tutku, aynı azim ve aynı kararlılıkla buluşmak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu ise yeni yılı, "2024 yılını ilklerle, bolca başarıyla ve biriktirdiğimiz muhteşem anılarla geride bırakıyor ve noktalıyoruz. 2025 yılının da hentbol dolu, sağlıkla ve yepyeni başarılarla harika bir yıl olmasını diliyoruz." şeklindeki mesajıyla kutladı.

Türkiye Güreş Federasyonu da "Yeni yılın dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Spora olan ortak tutkumuzun 2025 yılında da güçlenerek devam etmesini temenni ediyoruz." paylaşımında bulundu.