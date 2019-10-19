'Arzu Tramvayı' ile başladı

ABD'de Oregon merkezli spor giyim firması Dhvani, Trump yönetiminin kürtaj hizmeti veren kliniklere yönelik federal ödenekleri kesme planına tepki olarak sıradışı bir reklam kampanyasına imza attı.

Firma, New York kentinin en ünlü turistik noktalarından Times Meydanı'nda kiraladığı 10 metrelik billboard'a, ABD liderini spor kıyafetler içerisindeki bir kadın tarafından iple bağlanmış şekilde resmeden reklam görselini yerleştirdi.

Reklam, yerel basında haberlerin çıkmaya başlamasıyla fark edildi. Haerin duyulmasının ardından ilk tepki Trump'ın ortanca oğlundan geldi. Donald Trump Jr., Twitter üzerinden reklamı kınadı.

Dhvani'yi geçen yıl kuran CEO'su Avi Brown, reklam kampanyasıyla amaçlarının 'kadınlara ses vermek' olduğunu söyledi. Brown, "Amacımız ülkemiz için geri adım sayılan eylemlere karşı değişimden yana olduğumuzu göstermek" diye konuştu.

Brown, reklamın sosyal medyada yayılmaya başlamasıyla birlikte internet sitelerinin trafiğinin yükseldiğini ve satışlarının arttığını dile getirdi.