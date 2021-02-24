Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçe
ABONE OL

Spor haberleri | Yeni Malatyaspor, Alex'e talip

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex de Souza için harekete geçti! Başkan Adil Gevrek yaptığı açıklamada, "Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz" dedi

Spor haberleri | Yeni Malatyaspor, Alex'e talip

Yeni Malatyaspor, Alex de Souza’yı takımın başına getirmek istiyor. Hamza Hamzaoğlu yollarını ayıran sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex için harekete geçti. NTV’ye konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Alex ile görüşeceklerini söyledi.

Teknik direktör konusunda hata yapmak istemediklerini söyleyen Başkan Gevrek, "Aceleci davranarak yanlış karar vermek istemiyoruz. Başarıya hedefleyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağlamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. Alex de Souza adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz.” şeklinde konuştu.

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forma giyen Alex, 2015’te aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Son olarak Coritiba takımında forma giyen Alex, futbolculu bırakmasının üzerinde geçen 6 yılda teknik direktörlüğe geçiş yapmadı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Yabancı hakem geldin" Son dakika: İbrahim Yıldız teklifi değerlendirdi
FUTBOL"Çözüm yabancı hakem mi?"
Son dakika spor haberleri: Galatasaray BB Erzurumspor maçının planı belli
FUTBOLKazanan 11'le devam!
Spor haberleri: Taylan Antalyalı, Milan yolunda!
FUTBOLMilan yolunda!
Galatasaray haberleri: Gedson geldi, Etebo şahlandı
FUTBOLGedson geldi, Etebo şahlandı
Denizlispor'da kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz affedildi
FUTBOLOğuz Yılmaz affedildi
Papiss Cisse'den son dakika açıklama: Futbolu bırakmaya hazırım!
FUTBOL"Futbolu bırakmaya hazırım"
Trabzonspor'un Fenerbahçe planı
FUTBOLTrabzonspor'un Fenerbahçe planı
Beşiktaş yöneticisi Fatih Hakan Avşar: "Almış olduğumuz yapı sürdürülebilir değildi"
FUTBOL"Aldığımız yapı sürdürülebilir değildi"
Hatayspor yeni stadına kavuşmak için gün sayıyor
FUTBOLHatay gün sayıyor!
Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe şansızlığını kırmak istiyor
FUTBOLFenerbahçe şansızlığını kırmak istiyor